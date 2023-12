Turvaekspert: „Visa hing“ pole üldse kõige ebarealistlikum film – seda ühte nippi tasub õppida kõigil

Miskipärast on Eesti uue aja jõulukombestiku osaks saanud filmi „Visa hing“ näitamine ja vaatamine. Pühadehõngulises märulis on kolm kohta, mis on küll ebareaalsed, aga kust on kõrva taha panna ka praktilist tarkust enda ja oma pere turvalisuse tagamiseks.