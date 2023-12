Kenri Tops: kas jõulukinkidest jäi raha üle? Osta neid kolme asja, enne kui maksud uuest aastast tõusevad

Esmalt tuleb nentida, et üldpildis on positiivne, kuidas käibemaksutõusu mõju on Eestis juba mitu kuud üsna elavalt arutatud. Näiteks teravdatud tähelepanu kaupade hindade kujunemisele aitab kindlasti kaasa, et maksutõusuga kaasnev hinnatõus jääks mõistlikuks.

Samas tuleb arvestada, et käibemaksu tõus muudab kallimaks ka tootmist ja turustamist. Seega ka täiesti objektiivselt on ilmselt paratamatu, et hinnad poes kerkivad 2024. aasta alguses siiski rohkem kui vaid lõpptoodete enda käibemaksu tõusu 2% jagu.

Mis järeldusi võiks igaüks meist oma eratarbimise jaoks siit teha ning kuidas oma raha juhtida? Mida, kuidas ja kas üldse tasub ette ära osta, et maksutõusu enda jaoks veidigi leevendada?

Paljud on selle peale hakanud juba varakult mõtlema. Kantar Emori läbiviidud uuringu kohaselt kavatses oktoobris ligi viiendik eestimaalasi tööstuskaupu ja kauasäilivaid toiduaineid ette osta, et hinnatõusu mõju leevendada. Võib arvata, et käibemaksutõusu lähenedes on sellele hakanud mõtlema veel rohkemad. See ongi mõistlik – pole ju mõtet lihtsalt niisama raha ära anda.