Eva Gutmann: ajaloo suurim PR-katastroof. Kuidas Ameerika suurim õlletootja kolmandiku kliente kaotas

Newtoni III seadus ütleb, et kaks keha mõjutavad teineteist jõududega, mis on suuruselt võrdsed, kuid vastassuunalised. Mõju ja vastasmõju seadus, eksole. Ja nii see on - igale jõule on vastujõud; igale teole on vastutegu; igale mõttele on vastumõte.