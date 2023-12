Tuleval aastal võivad rolli mängida viis olulist mõjufaktorit, mis annavad Ukrainale lootust olukorra pöördumiseks agressoorile ebasoodsas suunas. Vene okupandid on edenenud Bahmutist põhjas Bogdanivka küla ümbruses, kuid lõunas toppavad paigal. Avdijivkas on ukrainlased kaitses endiselt väga tublid, ka pärast Marjinka varemete okupantide kätte langemist on lõuna suunal nende edasitung tõkestatud. Hersoni ümbruses ning Dnepri vasakkaldal laiemalt on ukrainlaste positsioon tugevnenud - see on jõuluaegse Vene lenduritele tehtud ketuka tulemus.