President Alar Karis aastalõpukõnes: lihtne on solvata, keeruline lepituseni jõuda

Me oleme teel, oleme alati teel. Ja eks see meie minek ole paul-eerik-rummolikult selline, et läheme läbi mere, mis tõuseb me vastu tige ning toeks ei vaja me muud, kui üksteise selged õlad ja ühised rõõmsad võlad.

Selja taha vaadates ja öeldes „Hüvasti, 2023!“ kutsun ma iga inimest, kelle kodu on Eestis, nägema selles möödunud aastas ka midagi head, rõõmustavat, julgustavat.

Mind teeb rõõmsaks, et pojapoeg läks gümnaasiumisse. Keegi tunneb heameelt, et laps alustas lasteaias. Kolmas on õnnelik, et tema äril hakkas jälle hästi minema. Neljas on uhke, et poeg tõusis ajateenistuses nooremseersandiks ja võib nüüd reamehest isale käsklusi jagada.

Ja paljud on rõõmsad, et just kellelgi teisel läheb hästi.

Rohkem kui üks miljon ja kolmsada tuhat rõõmuhetke on meie lõppevas aastas kindlasti.

Ei ole nii, et kõik on valesti ja halvasti, isegi kui näib, et oli hoolimatuse ja ebaviisakuse aasta ning tundub, et vale tõuseb ja hea vajub. Lõpuks tõuseb ikka tõde ja halb vajub.

Tõsi, meie oleme nõudlikud, sageli nõudlikumad teiste kui iseenda vastu. Ärge võtke seda vana-aasta lõpu etteheitena, vaid inimloomuse meenutamisena.

Poliitilised nääklemised ja ärapanemised tekitavad tüdimust, nõutust, pahameelt. Mitte ainult minus. See kõik pole nõnda, nagu soovime oma parlamenti või valitsuse ja seadusandja suhteid näha. Inimlik pale hajub ja demokraatia ahmib õhku. Tekib tupiktee tunne.

Ent praegune poliitiline seis pole lõppjaam. Ja Eesti ei tohi kunagi muutuda tupikteeks.

Lõppeva aasta paljudel kohtumistel ja vestlustel nagu ka loetud arvamustes olen näinud inimeste ebakindlust, nõutust. Venemaa sõda Ukraina vastu ning konfliktid Euroopa lähedal ja kaugemal, majanduse kidumine Eestis ja meie majanduspartnerite kehv seis, toimetulekumured paljudes peredes, kisklev ühiskondlik foon, valitsejate heitlikud sõnumid.

See kõik teeb paljud Eesti inimesed murelikuks.