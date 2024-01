ARVUSTUS | Aastalõpu teleprogrammi päästis Tiiu Kehrast

Telekava sirvides sai kiiresti selgeks, et 31. detsember on lihtsalt üks järjekordne päev ja ega seepärast peagi midagi suurelt ette võtma. Pealegi mängivad saated üldiselt taustaks, ja mida tunnike edasi, seda vähem pööratakse ekraanile tähelepanu. Ju on tegijad sellega juba harjunud: 1. jaanuaril võib-olla kaagutatakse pisut, aga siis ununeb kõik nähtu (kui sa pole just Tujurikkujast, mille klippe vaatasin pühade ajal uuesti üle).