ARVUSTUS | Juhan Aare „Kaameraga Kremlis“. Kes on raamatus mainitud saladuslikud Jeff ja Rita?

Juhan Aare on seadnud endale raske ülesande. Täpsemini kaks ülesannet. Esiteks on ta oma kaheköitelises, tuhandeleheküljelises mammutessees „Kaameraga Kremlis“ (edaspidi KK) andnud ajakirjanikuna ja poliitikuna ülevaate peamiselt Vene, aga ka Eesti ja kogu maailma poliitikast pöördelistel aastatel 1987–1991. Teiseks on ta sellesse kirjutanud isiklikud mälestused enda kui ajakirjaniku osast toonases sündmustikus. Ja need on ta õnnestunult sulatanud üheks, need kaks erisugust eesmärki on ta täitnud, need harmoneeruvad päris kenasti, kuigi töö on olnud üpris keeruline.