ARVUSTUS | Kirg ja andekus viib maailmas tippu, aga haavab lähedasi. „Maestro“ avab ukse suure muusiku eraellu

Vahel juhtub, et filmidest räägitakse tükk aega enne linastumist hoopis kummaliste skandaalide võtmes. Näiteks „Aquaman ja kadunud kuningriik“ sai kaela laia arutelu, palju seal ikkagi näeb Johnny Deppi tühistada üritanud, aga kokkuvõttes ise tühistatute sekka kerkinud Amber Heardi. „Maestro“ puhul tekitas juba treileri ja fotode põhjal küsimusi peaosatäitja Bradley Cooperi kunstnina. Kritiseerijad leidsid, et see solvavat juute ja levitavat stereotüüpe nende välimuse kohta.