Kreml toob rahva meele lahutamiseks tagasi Stalini-aegsed spordiparaadid. See ei tule odav lõbu

Mõistagi maksavad sellised sündmused palju raha. Näiteks leiti Leningradi linna ametiühingute nõukogu hinnangus, et nõukogu 10. aastapäeva puhuks korraldatud ja 7000 osalejaga massiesinemine läks maksma ligi 10 000 rubla. Tänases vääringus on see jämedalt hinnates 200 000 dollarit ehk 18-20 miljonit rubla.



1930.-tel andis revolutsiooniline kunst maad konservatiivsele stalinistlikule stiilile ja alates 1931. aastast hakkasid toimuma spordiparaadid. Need jätkusid Stalini surmani ja viimane neist toimus nähtavasti inertsist 1954. aastal.