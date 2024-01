„Kõik nutavad.“ Kuninganna Margrethe tagasiastumine teeb taanlaste meele härdaks

Kõik oli nagu vana-aastaõhtul ikka. Billundi hotellipidaja Martin Ebmark vaatas koos perega telerist kuninganna kõnet nagu alati. Kui aga kuninganna Margrethe teatas, et loobub pärast 52-aastast valitsusaega troonist ja kuningaks saab tema poeg prints Frederik, vajus kogu riigil suu lahti. „See oli täielik šokk,“ ütles Ebmark. „Ta on olnud seal 1972. aastast, oli juba enne, kui ma sündisin. Ta on meie eest nii kaua hoolitsenud, see oli emotsionaalne hetk.“