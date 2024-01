ARVUSTUS | Kõik näidendid räägivad armastusest

Ago-Endrik Kerge sattunud kord ühe oma välismaa kolleegiga arutlema, kuidas Eestis on asjad nii, et suvel sõidad natuke ringi, kõigepealt on mets-mets-mets ja siis teater. Sõidad veel edasi, jälle mets-mets-mets ja järgmine teater. Kolleeg imestanud, mis inimesed siin küll elavad, et elus püsimiseks piisab neile peamiselt metsast ja teatrikunstist.