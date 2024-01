Julia Kuznetski: ilutulestiku maks peletaks potentsiaalse ostja hetkeeufooriast eemale

Koju jõudes oli aeg istuda peolaua taha, vaadata aastavahetuse saateid ja oodata vabariigi presidendi kõnet. Kuid kella 23 paiku algas vägev paugutamine ja mürsuvilin ning rahulikku Viimsi taevast pimestas tulevärk – just siis, kui agressiivne naaberriik tähistas uue aasta saabumist oma pealinnas ning rekordarv droone ja rakette sadas Ukraina linnadele. Kuuldavasti toimus sama ka mitmes teises linnaosas. Viimase kahe aasta sündmuste taustal tundub see eriti kohatu, arvestades seda, et Ukraina võitleb ka meie rahu eest.