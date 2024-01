Peaaegu kolm kuud kestnud sõjalise konflikti tõttu on Gaza piirkond laastatud. Vigastatuid on üle 57 00 ja hukkunud on üle 20 000 inimese, neist enamik lapsed ja naised. Gaza kahest miljonist elanikust on ÜRO andmeil praeguseks 85% ümber asustatud, suur hulk inimesi on kogunenud rannikul ja Egiptuse piiril asuvatesse ajutistesse laagritesse. Püsivat relvarahu nõudvad hääled muutuvad globaalselt üha valjemaks ning Iisraeli kindlaim liitlane USA on hakanud jätkuvaid rünnakuid järjest rohkem kritiseerima.