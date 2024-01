Vabaühendused: alkoholi- ja reklaamitööstuse esindajaid ei tohiks kaasata alkoholipiirangute aruteludesse

Ühiskonna ja riigi huvi on vähendada alkoholitarbimist. See on selge sõnum, mille on välja öelnud nii Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kui ka Eesti valitsus. WHO globaalses alkoholi tarvitamisega seotud kahjude vähendamise strateegias on seatud eesmärk vähendada alkoholitarbimist aastaks 2025 vähemalt 10%.