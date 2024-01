Depardieu kohta esitatud vägistamissüüdistus ajab prantslased omavahel tülli

Depardieu juhtum on Prantsuse ühiskonna polariseerinud. Ühel pool nõutakse, et näitleja „lintšimine“ ja tühistamine tuleks lõpetada, ning arvatakse, et tema tegudele võiks hinnangu anda ainult kohtus. Näiteks allkirjastasid Depardieu toetuseks Le Figaros ilmunud avaliku kirja 50 avaliku elu tegelast, teiste seas endine esileedi ja muusik Carla Bruni, aga ka populaarsed näitlejad Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Nathalie Baye ja Pierre Richa. Vastukaaluks sellele on avaldatud avalikke kirju, mis taunivad aastatepikkust lubamatut käitumist, kuulus Pariisi Grévini muuseum eemaldas näituselt Depardieu vahakuju, mitu filminduse ja televisiooniga seotud isikut on öelnud, et keelduvad edaspidi temaga koos töötamast. Reageeriti ka kaugemal: Kanada võttis Depardieult Québeci riikliku ordeni.