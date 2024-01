Mattias Jõesaar: eestlased armastavad muinasjutte ratsa rikkaks saamisest. Vaatame tõele otsa

Nii kaua, kui on inimeses elanud soov saada rikkaks, on olnud tema ümber teisi inimesi, kes talle rikkaks saamise unistust müüvad. Lotopileteid ostetakse alati, sest lotopilet tekitab lootust. Aga lotopileti müüja ei garanteeri pileti ostjale mitte kunagi kindlat võitu – see oleks pettus. Neil, kes müüvad unistust finantsvabadusest, lastakse täiesti vabalt garanteeritud edu reklaamida. Miks?