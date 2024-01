RETSEPT | Puust ja punaseks. Kuidas keeta kõige paremat puljongit?

Nii head ja maitserikast puljongit nagu enda keedetud ei saa osta mitte kusagilt ja kindlasti on see mäekõrguselt üle kõiksugu pulbritest ja fondidest. Aja mõttes on puljongi valmistamine küll mahukas, aga samas saab keetmise ajal muid toimetusi teha: alates raamatu lugemisest lõpetades koristamisega. Lihtsalt vahetevahel tuleb potile pilk peale visata ja vahukulpi liigutada.