Mida suurem valik, seda keerulisem otsustada. Pehme kattega kohvri eelis on kindlasti see, et kohvril on ka väljaspool üks või kaks suuremat taskut, kuna kõva kattega kohvril on vähem panipaikasid. Sageli soovitatakse tumedamat tooni kohvrit, ent kui lennujaama pagasilinti vaadata, võid nii võõra kohvriga minema purjetada.