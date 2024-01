REISIKIRI | Kariibi mere kruiis. 15-korruselise ujuva linnaga muretusse kergusesse, tarastatud rannaribale ja maksuparadiisi

Just selline linnake on tara ja relvastatud valvega ülejäänud Haitist eraldatud.

Kruiisiturismi kohta ütleb sõnaraamat, et tegemist on kindla programmiga kollektiivse huvireisiga, mis kestab vähemalt 60 tundi ning lisaks lähte- ja lõppsadamale külastab laev selle käigus veel vähemalt kaht sadamat. Ehk siis sõit Rootsi on tegelikult liinireis kuigi kulunud eestlaste peadesse justkui kruiis. Mõiste „kruiis“ tähendusest saime aru alles siis kui olime ühe sellise kaasa teinud.