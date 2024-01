„Meestele tuleb rääkida, et orgasmi on võimalik saada ka teisiti.“ Ukraina sõda on jätnud tuhanded suguelunditest ilma

Ukraina sõja algusest peale on kümned tuhanded inimesed kaotanud oma tervise. Ainuüksi neid, kes on kaotanud jäsemeid, arvatakse olevat tagasihoidlikumatel hinnangutel üle 25 000. Veel 2022. aasta esimesel poolel räägiti sellest meedias võrdlemisi vähe, kuid praeguseks on sellistele lugudele juba pööratud palju tähelepanu. Ning paljud jäsemeteta jäänud mehed, naised ja lapsed on ka saanud rehabilitatsiooniabi ja nende jaoks sobiva proteesi.