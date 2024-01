SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: Venemaa võib aina rohkem vajada vaherahu, et taastada oma sõjalist jõudu ja ründepotentsiaali

Aastavahetuse valguses on püütud teha ka möödunud aasta kohta kokkuvõtteid ning numbrilisi võrdlusi. Kui DeepState meeskond on pannud kõrvuti okupeeritud ja vabastatud ruutkilomeetrite arvu, siis numbrites paistab okupantidel olevat suurem edu - 683 okupeeritud ruutkilomeetrit 395 vabastatud ruutkilomeetri vastu. Siiski tuleb arvesse võtta, et neis 683s on suures osas sees Bahmuti ja Soledari ümbrus, mis ongi lõviosas kogu venelaste eelmise talve ja kevade tulemus, ning ukrainlaste number sisaldab peamiselt suvise vastupealetungi saavutusi lõundarindel Tokmaki ja Berdjanski suundadel, samuti Bahmutist lõunas.