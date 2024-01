ARVUSTUS | Kanal 2 „Telehommik“. Terjer Nublu ja ultraratturid naelutavad pilgu ekraanile

Ausalt öeldes ma ei mäletagi, millal viimati hommikul televiisorit vaatasin. Eelistan üldiselt raadiot: ärkad, ütled Google’ile, et pangu aga õige kanal mängima, ja avastad alles kodust väljudes, et kogu selle aja olid mahedad hääled taustaks midagi jutustanud. Tean, et panin hommikuprogrammi vaatamiseks teleri teadlikult tööle 2000. aasta säraval varasuvisel hommikul, kui läksin klassiekskursioonile Saaremaale. Pärast seda olen ETV „Terevisiooni“ vaatama sattunud juhuslikult.