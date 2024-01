Kas Keskerakond kukutatakse Tallinna linnavõimult? Raimond Kaljulaid: millal veel, kui mitte nüüd

„Üldiselt on suures osas õnnestunud Toompea ja Tallinna poliitika teineteisest lahus hoida,“ ütles sotsiaaldemokraatide abilinnapea Kaarel Oja. „Tänu sellele Tallinnas on saanud konstruktiivselt asju ajada ja arutada. Aga eks värelus Keskerakonnas saadab paratamatult ka Tallinna linna. Ettevaatlikkust on septembrist alates rohkem olnud, võib-olla teatud määral ka äraootamist mõlemalt poolt, et kuidas Keskerakonna siseheitlused kulgevad,“ lisas Oja.