Inimesed Riia tänaval. Foto on illustreeriva tähendusega.

Uusaastaõhtul teatas Läti kodakondsus- ja migratsiooniamet, et 30. novembriks ei olnud elamisloa saamiseks uue rändeseaduse nõuetele vastavaid dokumente esitanud 1213 Vene kodanikku, keda peaks ootama väljasaatmine. Delfi selgitas välja, kui vanad need inimesed on ja kus elavad.