Erki Savisaar: mis on juhtunud Jüri Ratasega - varem küll sobis Yana Toom Keskerakonna valimisnimekirja

Ma ei mõista, mis on juhtunud Jüri Ratasega, kes muidu tubli kristlasena katkestas jõulurahu ja asus avalikult nõudma, et erakonnakaaslane Yana Toom ei kandideeriks Euroopa Parlamenti? Tunnen Jüri Ratast juba aastaid ning pigem sildade ehitajana Eesti poliitikas. Jüri on minu silmis olnud poliitik, kes lepitas osapooli ning ei vedanud siseasju üldsuse ette. Seda ühendavat rolli eeldaks ka nüüd, mil erakonnas valitseb ootus, et just peaministrikogemusega Jüri Ratas võiks olla meie esinumber Euroopa Parlamendi valimistel.