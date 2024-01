NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: usundiõpetus kui vaktsiin

Kas koolides võiks anda usundiõpetust? Põhimõtteliselt muidugi. Tegemist on ju põneva ainega, ja mis peamine – on selge, et pärast selle kursuse läbimist peaks õpilane olema immuunne igasuguse religioosse propaganda vastu. Ta õpib usundeid läbi nägema, saab aru, kuidas need on tehtud.