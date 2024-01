Kultuuriministeerium eraldab teatritele miljoneid eurosid

Sel aastal võimaldas rahastuskord anda esmakordselt välja ka viis kolmeaastast tegevustoetust. Selle said need taotlusvoorust kolmeaastast toetust taotlenud teatrid, kes said kõige kõrgemaid hinded: Kanuti Gildi SAAL, Tartu Uus Teater, Von Krahli Teater, Ekspeditsioon ja R.A.A.A.M.