Lasnamäe uusarenduses oli hulk kortereid, kust kostis seksihääli nii päeval kui ka ööl

Laagna teel asuva maja elanikud hakkasid kahtlast ilusate naiste ja napsiste meeste voorimist märkama juba 2019. aasta sügisel, kui maja püstitamisest oli möödunud vaid kaks aastat. Naabrid kaebasid, et nii päeval kui ka ööl kostab korteritest seksihääli. Majaelanikud uurisid 2020. aastal välja, et ühes seksifoorumis kõneldakse prostituut Kristist, kelle abikaasa on tema sutenöör ja kes nende majas teenuseid pakub.