Advokaat kinnitab: streikivatele õpetajatele tohib palka maksta

Tõsi, tööõiguses on lepinguvabadusele seatud teatud piirid. Nimelt tööõiguses kehtib põhimõte, et töötaja kahjuks seadusest kõrvalekalduv kokkuleppe on tühine – paraku streikivale töötajale palga maksmine ei ole aga kuidagi töötaja kahjuks kõrvalekalduv.