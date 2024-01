VIDEOARVAMUS | Brent Pere: Kallas ja Kõlvart, miks te tegelete sõimamise ja õigustamisega?

Kõlvart rõhutas neljapäevasel pressikonverentsil Yana Toomi väljasaadetud Eesti-vaenulike mõjuagentide kohtuvaidluste rahastamist kommenteerides, et me elame õigusriigis ja kõigi õigused peavad olema tagatud, ent erakond ei toeta ühtegi inimest, kes on riigivaenlane või tegeleb õigusvastase tegevusega. „Kui keegi soovib öelda, et erakonnal pole konkreetset või ühtset seisukohta Ukraina sõja osas või Venemaa kohta, siis see ei vasta tõele. Ma ei tea, kuidas veel konkreetsem olla,“ rääkis Kõlvart. Täpselt ta Toomi kaasust ei puudutanud.