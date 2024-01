Jüri Ratas: Mihhail Kõlvart ei ole suutnud Keskerakonnast ühtset meeskonda teha

Seda enam jahmatas mind, kui praegune esimees enne Eesti Keskerakonna XX erakorralist kongressi tõemeeli väitis, et erakonnal puuduvad väärtused. Vabandust, aga kuidas saab aastaid olla Keskerakonna liige, teadmata, mis on erakonna väärtused? Jah, tõsi, paljud tänased ametikaaslased on olnud Keskerakonna liikmed aastate lõikes tunduvalt vähem kui mina, ka tänasest esimehest olen olnud erakonnas tunduvalt kauem. Aga selleks, et väärtuste ja tehtud otsuste osas selgust saada, tuleb vaid avada ükskõik milline Keskerakonna platvorm. Ja neid on palju.