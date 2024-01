INTERVJUU | Presidendikandidaat Pekka Haavisto: USA muutub Soomele üha tähtsamaks partneriks

Pekka Haavisto on poliitikas aktiivselt tegutsenud üle 30 aasta. Selle aja jooksul on ta olnud keskkonna- ja välisminister, parlamendiliige ning töötanud ka eri kohtadel ÜRO-s. Haavisto näeb, et tema viimastel aastatel kogutud staaž välisministrina on praeguses keerulises julgeolekuolukorras just see, mis võib presidendiks saamisel tema eelis olla.