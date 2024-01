VAATA | Kadri Simson: Eesti ei peaks olema uute tuumajaama tehnoloogiate harjutusväljak

Timo Tatar toetab küll tuumaenergia kasutuselevõttu, et taastuvenergia kõrval varustuskindlus tagada, kuid tema sõnul on debatt selle üle ühiskonnas alles esimeses faasis. „Tuumaenergiat ei saa teha rahva tahte vastu ning kõigepealt on vaja selleks inimeste poolehoidu,“ rääkis Tatar. Tema sõnul ei saa seda otsust teha kiirustades, kuna tuumajaam jääks meiega vähemalt sajaks aastaks.

Riigikontroll kirjutas oktoobris, et Eestis võib nelja aasta pärast tekkida probleem varustuskindlusega, sest alates 2027. aastast pole meil võib-olla vanad põlevkivi tootmisvõimsused enam majanduslikult jätkusuutlikud. See omakorda tähendab, et omanik võib need otsustada sulgeda.



Tatari sõnul polnud analüüsis ekspertide jaoks midagi uut ning riigil on põlevkivi tootmisvõimsuste asendamiseks plaan olemas. „Eesti väljakutse pole Euroopas midagi uut ja meie lahendus on juba riigikokku saadetud,“ rääkis ta. Peamiselt tähendab see juhitavate võimsuste kättesaadavust muudel moodustel, näiteks strateegilisest reservist. Seega juhitavate võimsuste katmisel probleeme tulla ei tohiks.