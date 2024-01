Lõuna-Korea luureteenistus (NIS) tegi sel neljapäeval avalduse, et umbes 11–12-aastase Ju-ae avaliku tegevuse ja talle jagatud riiklike protokolliliste ülesannete analüüsi järgi on vägagi tõenäoline, et temast saab pärast Kim Jong-uni Põhja-Korea järgmine juht.