5. jaanuaril aasta tagasi maeti Keskerakonna asutaja ja kauaaegne esimees Võnnu kalmistule. Surnuaia põlispuude all valitses tol päeval sama krõbe pakane kui tänavu, kuid puusärgi hauda laskmise minutiteks avanesid pilverüngad ja punaroosa päikeseketas külvas haua üle imeliselt helge valgusvooga. Talituse läbiviijad teadsid öelda, et suure isiksuse saatmisel võib vahel juhtuda, et ka loodus kaasa tunneb. Savisaare õpilaste puhul seda kommet pole märgata.