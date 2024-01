Paavo Kangur: teel poolemiljoni inimese Eestisse – odav elekter võiks tuua rohkem lapsi

Tavateadmine oli 1980-ndate lõpus, et perekond, rõhk sõnal naine, tahaks vähemalt ühte last ja kui olud on soodsad, siis tehakse teine laps juurde, aga kuna olud rasestumisvaste vahenditega olid eriti ebasoodsad, siis juhtus ka see kolmas ja neljas laps tulema. 1980-ndatel sündis Eestis aastas 22000-25 000 last, buumiaastad olid tõesti laulva revolutsiooni alguses 1987-1988, ja uus tänaseni kestev terav langus algas 1990, ja aastal 2022 sündis ainult 11 646 last.