AJUTEHAS | Maailmaorganisatsiooni esindajad: reguleerimata tehisintellektiga kaasnevad riskid on vastuvõetamatud

Kuid neil G7, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide jõupingutustel on üks puudus, need ei kaasa maailma üldsust. Tegelikult on asi nii, et kuna tehisintellekti arendamist veab vaid mõnede riikide käputäis ärijuhte ja turuosalisi, on üldsuse hääl aruteludest puudunud.