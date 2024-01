Venemaa saadab Kesk-Aasia võõrtöölised seadusi rikkudes Ukrainasse palgasõduriteks

Venemaa valitsuse üks pakilisemaid probleeme on see, kuidas Ukrainas ülipikal rindejoonel kaevikuid täita ja eelistatavalt ka reserve moodustada. Juba poolteist aastat tagasi juhtisid presidendi administratsiooni nutikamad tegelased tähelepanu endise NSVL-i vabariikidest sisse rännanud võõrtöölistele. Tegu oli sobiva kontingendiga, kes on võimudest sõltumise tõttu pelglikud ja ei heitu rasketest elutingimustest. Tõsi, samuti puudus neil igasugune soov sõtta minna. 2022. aasta septembris leiti vajalik ergutus presidendi ukaasi kujul, millega antakse nii sõdijatele kui ka nende pereliikmetele Vene kodakondsus lihtsustatud korras.