Lõppenud aasta parimad kriminaalromaanid: autistlik politseinik, advokaat põhjakihist ja lohetätoveeringuga tüdruku naasmine

Nagu ikka teeb siinkirjutaja aasta kriminaalromaanide esmase rehitsemise nõnda, et paneb virna need raamatud, mis peavad kindlasti esitosinasse kuuluma. Virn kasvas seekord maast laeni. See tähendab, et süda tuli teha kõvaks ja hakata suurepäraseid roimaromaane kõrvale heitma (vaata lisanimekirja). Lõpuks sai välja valitud kuraditosin.