„Ükski terrorist pole immuunne.“ Iisrael hoiatab uue sõja eest Hezbollah’ga

Hezbollah’ kinnitusel tabas Iisraeli vaatlusposti 62 raketti, see oli „esmane vastus“ eelmisel nädala sündmusele, kui Beirutis tapeti Hamasi asejuht, vahendas Reuters. Nädal tagasi, teisipäeval, hukkus Hamasi asejuht Saleh al-Arouri Beiruti lõunapoolses eeslinnas toimunud droonirünnakus. Osa analüütikute sõnul võib seda pidada Hezbollah’le saadetud sõnumiks, et selle tugipunktid on rünnakute ees kaitsetud.