Politoloog Alar Kilp: Jüri Ratas sobib sotsiks, aga temas on ka isamaalast

Sotsid on olnud eelkõige Euroopa erakond nii maailmavaateliselt kui ka valimistulemustelt. Sotside Euroopa Parlamendi valimiste tulemused on reeglina olnud olulised paremad Euroopa Parlamendi kui riigikogu valimistel. Keskerakonna endised liikmed on liitunud erinevate erakondadega, ent nii avalikkusele kui erakondadele on „endine keskerakondlane“ just sotside seas kõige arusaadavam erakonnavahetus.