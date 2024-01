Orbán võib saada kontrolli Euroopa Ülemkogu üle

Eelmise nädala lõpus andis Charles Michel Belgia meedia vahendusel teada, et kandideerib juunikuus toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel ja astub valituks osutumise korral ülemkogu eesistuja kohalt tagasi. Kuigi samm on juriidiliselt korrektne, tekitab see Euroopa juhtidele lisasurvet, sest Michelist vabanevale ametikohale tuleb enne 1. juulit leida talle järglane, kirjutab Politico.