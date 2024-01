Mare Rossmann: Võrklaev, köhi õpsile pappi ja papp pane peitu ämma kappi

Lugesin sotsiaalmeediast, et ka näitlejad ei tule enam oma palgaga ots otsaga kokku. Näitleja ja õpetaja elukutses on palju sarnast. Andrus Kivirähk on kirjutanud, et hea õpetaja on särav isiksus ja köitev esineja. Kooli läheb tööle see, kellele on kuidagi sisse kodeeritud soov teisi õpetada. See on paras missioonivärk. Ainult rahaga ei meelita. Veri on see, mis rähnipoja puu otsa viib.