JUHTKIRI | Streik keskendugu sõnamurdlikkusele

Pärast seda, kui haridustöötajate liit reedel streigiteatise üle andis, on Eesti lähiajaloo suurim teadlikult korraldatud õppetöö katkestus peaaegu vääramatu. Pole ju valitsus andnud ühtegi märki, et kavatseks soovitud palgatõusuks raha leida. Miks peaks see siis sündima veel nüüd, mõne nädala jooksul?