Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et mõlemad lapsevanemad kinnitavad, et kaebaja palus neil lahkuda kuivõrd lapsevanemad soovisid, et mõlemat vanemat nimetataks emaks ja kaebaja oli seisukohal, et lapsel ei saa kahte ema olla. Artikli autoril polnud põhjust allikate usaldusväärsuses kahelda. Allikad on esitanud juhtunu osas teatise ka soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule, millises nad samuti selgitavad, et neil paluti lasteaiast lahtuda. Telefonivestluses loo autoriga kinnitas kaebaja, et „kaks ema on vastuvõetamatud,“ et see „ei vasta loodusseadustele“, lisaks viitas kaebaja põhiseadusele, mis välistab võimalusel et ühel lapsel on kaks ema. Leht selgitas, et artiklis avaldatud väide, et samasoolisi lapsevanemaid ta ei salli, on kokkuvõte Eeva Holmi tehtud avaldustest samasooliste lapsevanemate kohta, avaldatu ei ole kajastatud otsekõnes ega ole tsitaat. Seega on tegemist autori kokkuvõttega, leiab toimetus. Artikli allikas nimetas Sajajalgset lastehoiuks, kuid kui selgus, et tegemist on lasteaiaga, ebatäpsus parandati. Artikli konteksti arvestades ei ole lehe hinnangul sisulist vahet, kas samasooliste vanemate peremudelit ei aktsepteeritud lastehoius või lasteaias. Leht selgitas, et kui lasteasutus keeldub aktsepteerimast Eestis aktsepteeritud samasoolist peremudelit, kuna see tema hinnangul on vastuolus loodusseadustega, siis on tegemist kiusamisega. „Vaenama“ tähendab eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt „taga kiusama, ründama“ ja seega andis autor kaebaja tegevusele hinnangu. Leht leiab, et seega ei ole ka loo pealkiri eksitav.