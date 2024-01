Ain Hanschmidt: kui sind on täis lastud, siis ära säutsu

Ain Hanschmidt (63) on harjunud olema võitjate poolel. Kuigi päris kõike pole ta elus saanud, mida on osta tahtnud, on ta igatahes Eesti majanduse dinosaurus, kellel on investeerimiseks raha varrukast raputada ka siis, kui kõigi teiste kaugastes ulub tuul või ei jagu piisavalt julgust, et miljoneid tuulutada. Eelmisel aastal viis ta börsile Infortari.