DocPointi avafilm on ilvestega lähedaseks saanud Hannust kõnelev „Ilvesmees“

„See, et „Ilvesmees“ on DocPoint Tallinna avafilm, on minu jaoks lausa märgilise tähendusega. DocPoint on festival, mis toob Eesti vaatajani parima dokumentalistika üle maailma ja võimaldab oma suurepärase kureerimisega Eesti vaatajal osa saada maailmadest, mis muidu jääksid varjule. Juha Suonpää suurepärane „Ilvesmees“ puudutab paljusid teemasid, mis on ka Eestis olulised - meie loodus, meie metsad ja nende majandamine, inimese ja looma omavaheline suhe. Suheldes ilvestega, läbib filmi peategelane Hannu tõelise vaimse tervise tervendamise teekonna ning see kandub üle ka filmi vaatajale,“ lisab produtsent Liis Nimik.