Vladislav Inozemtsev: aitab uutest Venemaa-vastastest sanktsioonidest. Andkem parem Ukrainale relvi ja raha

Ühte võib näha lääne sanktsioonide vallas. 2022. aasta veebruarist on Venemaa vastu kehtestatud sadu keelde, mis on teinud temast riigi, millele on määratud maailmas enim sanktsioone. Ta ületab siin kaugelt Iraani (ja päevast, kui Venemaa Iraanist mööda läks, on sanktsioonide maht kasvanud viiekordseks).