ARVUSTUS | Uni pole muud kui halb harjumus

Kuigi eksponaatide sünniaeg varieerub 20. sajandi algusest tänapäevani, jäävad tänu kujundusele valitsema 1970-ndad. Ent ka une ja disaineri omavahelise rolli mõtestamine on inspiratsiooni saanud postmodernismist kui eksperimentaalsuse ajastust. Näituse teosed on kõik vähem või rohkem avangardistlikud – ka need, mis on masstootmises olnud. Piire pole tõmmatud reaalsete lahenduste, spekulatiivsete eksperimentide ega „paberdisaini“ vahele – selle asemel on näitus tunnistus disaini kui valdkonna ambitsioonikusest.