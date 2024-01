SÕJARAPORT | Teet Kalmus: vabatahtlikud serblased saavad Vene sõdurite käest peksa ning surmaähvardusi

Lääne ajakirjandus armastab tähelepanu võitmiseks panna materjalidele lennukaid pealkirju ja nii läks lendama maailma meedias Saksamaa väljaandes Bild avaldatud materjali pealkiri, justkui oleks Venemaa sügis-talvine pealetung läbi kukkunud. Ma ise nii laia pintslitõmbega küll ei kommenteeriks antud teemat, pigem ütleksin, et Venemaa ei ole loodetud edu siiani saavutanud ja on väga küsitav, kas kevadeks ka saavutab.